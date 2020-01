Vormdip ex-speler Anderlecht komt ongelegen voor Dennis Van Wijk en KVO

KV Oostende opent vrijdagavond de speeldag in de Jupiler Pro League met een bezoek aan Sclessin. Daar heeft het in principe weinig te verliezen, ware het niet dat KVO de punten goed kan gebruiken in de strijd om het behoud. Net nu zit Idrissa Sylla in een moeilijke periode.

Met een verleden bij Anderlecht en twee passages bij Zulte Waregem beschikt Syilla toch over de nodige ervaring in onze competitie. Zo'n spelers moeten KVO dan wel kunnen helpen om Cercle Brugge op afstand te houden in de degradatiestrijd. Het lijkt momenteel echter anders uit te draaien. Op de stage eerder deze maand kon de Guineeër wel nog een bijdrage leveren. Oostende verloor daar wel zijn laatste wedstrijd van Sankt-Gallen met 2-3, maar Sylla bracht de kustploeg toen nog wel op voorsprong in de aanvangsfase. De zespuntenmatch tegen Waasland-Beveren in de competitie werd echter een zware teleurstelling: Sylla speelde een dramatische partij en de ploeg verloor met 0-1. Dat hij ook de selectie voor de wedstrijd tegen Standard niet haalt, kan enkel betekenen dat het op training deze week ook niet bijster goed was. Een streep door de rekening voor de onlangs aangestelde Dennis Van Wijk, die sowieso al voor een moeilijke opdracht staat en ook al met kopzorgen zit wegens blessures. In Oostende is het volop duimen dat ze binnenkort snel weer de beste Sylla te zien krijgen.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Standard - KV Oostende live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.