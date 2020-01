Jess Thorup kijkt uit naar Racing Genk en oude bekende: "We gaan hem zeker in het oog moeten houden"

Zaterdagavond staat de topper tussen AA Gent en landskampioen Racing Genk op het programma. De Deense coach vertelde bij Het Laatste Nieuws hoe hij de match zal aanpakken.

"We weten dat we mooi voetbal kunnen brengen", vertelde coach Thorup een dag voor de wedstrijd. "Maar als we minder de bal hebben moeten we de wedstrijd ook onder controle kunnen houden. We hebben daar hard aan gewerkt met het oog op de match tegen Genk. Ik heb hun wedstrijd gezien tegen SV Zulte Waregem en die was toch wel indrukwekkend. Genk weet dat het nog veel wedstrijden moet winnen om in Play-Off 1 te geraken, maar ik ben er zeker van dat zij op het einde deel zullen uitmaken van de top zes. Het is voor ons een echte test."

Thorup kijkt vooral naar zijn voormalige poulain Paul Onuachu: "Ik had Onuachu eerder al bij Midtjylland onder mijn hoede en ik weet wat hij kan. In Waregem was het indrukkend hoe hij met de rug naar het doel speelde. Aan de voorzetten die getrapt werden, zie je dat zijn medespelers nu ook weten welke loopbewegingen hij maakt. We zullen hem en de beweeglijke jongens rond hem in de gaten moeten houden."