Tweedeklasser NAC Breda heeft PSV uitgeschakeld in de Nederlandse beker dankzij doelpunt van Belg

NAC Breda speelde vorig seizoen nog in de Eredivisie, maar sinds dit seizoen spelen ze in de Nederlandse tweede klasse. In de beker speelden ze deze week tegen PSV en ze zorgden voor een enorme stunt door de topclub met 2-0 uit te schakelen.

De Belg Othman Boussaid was zeer belangrijk voor NAC Breda. HIj zorgde namelijk voor de 1-0. PSV zocht nadrukkelijk naar de gelijkmaker, maar het werd zelfs nog 2-0 dankzij een doelpunt van Ivan Ilic. PSV kon er niets meer tegenover zetten en dus gaat NAC Breda door naar de volgende ronde. Othman Boussaid speelt sinds dit seizoen voor de Nederlandse tweedeklasser. In het verleden speelde hij voor Lierse en FC Utrecht.