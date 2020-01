Biebauw ziet Roeselare naast hold-up grijpen: "Het moet niet mooi zijn, maar efficiënt"

Wouter Biebauw moest zaterdagavond ten allen tijde de ogen op de bal houden, want de wedstrijd in Westerlo speelde zich grotendeels op de helft van Roeselare af. De West-Vlamingen gingen met een punt naar huis en dat had zelfs meer kunnen zijn.

"We komen voor, dan is het zuur als je twee-drie minuten later een tegendoelpunt krijgt", kaart Biebauw het scoreverloop aan. "Achteraf gezien was het ook wel correct. We hebben de wedstrijd niet in handen kunnen nemen, dat heeft Westerlo volledig gedaan. Een 0-1 was een beetje een hold-up geweest."

Laatste pass

Roeselare moest vooral defensief zijn zaakjes op orde hebben. "Het plan was om de organisatie neer te zetten tegen dat sterke middenveld en dan gevaarlijk te worden. Daar hadden we in de eerste helft vier of vijf keer de kans toe, maar dan was de laatste pass niet goed."

Zo kwam die toch wel verhoopte zege er dus niet. "We hebben nog nooit gewonnen in Westerlo. Het was het doel om dat nu te doen. Ik denk dat alle elf de jongens dit punt zeker verdiend hebben." Met de speelwijze van zijn team had de doelman geen moeite. "Naar Westerlo gaan, nu moeten we naar Leuven, dat zijn moeilijke verplaatsen. Het moet niet mooi zijn, maar efficiënt."