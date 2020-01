Issame Charaï na ontslag STVV: "Alsof ze alles in de vuilbak gooien" & "gebrek aan respect"

Het is ondertussen alweer twee maanden geleden dat STVV Marc Brys en zijn drie assistenten de laan uitstuurde. Voetbalkrant.com sprak met Issame Charaï, T2 onder Brys, over de turbulente laatste zes maanden bij de Kanaries.

Sint-Truiden streed vorig seizoen tot de laatste speeldag mee voor een plek in POI, maar greep er finaal nipt naast. Enkele sterkhouders (Kamada, Tomiyashu...) zochten andere oorden op, maar op inkomende transfers was het lang wachten. Dit tot ongenoegen van de coaches.

"We hebben met zijn alle fantastisch werk geleverd vorig seizoen. Dat er enkele jongens zouden vertrekken, is normaal voor een club als Sint-Truiden. Maar het frustreerde ons dat het bestuur haar woord niet hield. Ze beloofden ons om te investeren in infrastructuur én nieuwe spelers. Toen we er dit seizoen aan begonnen was er nog niets gebeurd... Het lijkt wel dat ze alles wat we hebben opgebouwd in de vuilbak gooien", vertelt Charaï.

Geen communicatie

Het was dus al vanaf het begin van dit seizoen dat de verstandhouding tussen de bestuurskamer en de trainersstaf niet optimaal was. "Er was nauwelijks tot zelfs geen enkele communicatie met mensen van het bestuur. Zoiets voelt niet goed aan. Dat er enkele jongens in hun ogen onvoldoende speelkansen krijgen, was niet onbekend. Maar wij maakten de selectie telkens in eer en geweten."

Na de thuisnederlaag tegen Charleroi (1-3) eind november barstte de bom. "We verloren thuis tegen Charleroi, die het dit seizoen fantastisch doen. Het was dus zeker geen schande. Maar op maandagavond kreeg ik telefoon van Andre Pinto (de rechterhand van Takayushi Tateiti, de Japanse CEO van STVV, nvdr.). Hij zei me dat ik ontslagen was, net als Brys, Verbist en Van Lancker."

De officiële reden was het openlijk geflirt van Marc Brys met Racing Genk, dat op zoek was naar een opvolger voor Felice Mazzu. Een drogreden, aldus Charaï. "Dat was gewoon een stok om mee te slaan. Het bestuur was gewoon op zoek naar een trainersstaf die meer instemmend zouden volgen."

Gebrek aan respect

"Dat er de dag daarop niemand van het bestuur op de club was, wanneer we onze kastjes leegmaakten, vind ik ongelooflijk. Alle mensen van de administratie en de spelers kwamen afscheid nemen. Dat er dan niemand van het bestuur is die ons op zijn minst uit beleefdheid bedankt voor bewezen diensten, vind ik een gebrek aan respect", besluit Charaï.

