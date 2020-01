Genk zet vreemde statistiek neer in tweede helft in Gent: "Zou niet mogen met onze aanvallende kwaliteiten"

KRC Genk ging op bezoek bij KAA Gent met de billen bloot: 4-1. Zeker in de tweede helft kreunden de Limburgers in de Ghelamco Arena. Dat zag ook kapitein Sébastien Dewaest.

Dewaest was de auteur van de enige kans van de Limburgers in de tweede helft: "Misschien als die bal erin gaat en het 2-2 wordt, we nog een andere match krijgen. Maar hij wilde er niet in", aldus de kapitein van Genk in een eerste reactie.

Zware uitslag

"Het is jammer. Misschien is 4-1 wel een beetje een zware uitslag, maar we moeten hier wel aan werken. Dat we zo weinig kansen ontwikkelen in de tweede helft? Dat zou niet mogen met al die aanvallende weelde die we hebben."

Verdedigend zag Dewaest Gent er soms ook makkelijk doorheen lopen: "Ze hebben ons balverlies en onze fouten afgestraft. Ze hadden in eigen huis nog niet verloren, maar we moeten toch ook naar onszelf kijken na deze wedstrijd."