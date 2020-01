Laurent Depoitre: "De tweede plaats binnen bereik, maar we geloven in het hoogste"

Laurent Depoître doet het uitstekend bij Gent, na zijn buitenlands avontuur. Minpunt is wel dat hij het enige tijd zonder zijn spitsbroer Yaremchuk moet stellen, met wie het zo goed klikte.

Laurent Depoître scoorde tot dusver al vijftien keer dit seizoen, terwijl ook Roman Yaremchuk en Jonathan David vlot de weg naar doel vinden. Met zijn drieën scoorden ze dit seizoen al 47 keer. "We voelden mekaar heel snel aan. Ik heb me moeten aanpassen aan een systeem met twee spitsen, want dat had ik nooit eerder gedaan", bekent de blonde spits in Het Laatste Nieuws.

"De snelheid van Roman, de techniek van Jonathan en mijn power: het gebeurt niet vaak dat verschillende kwaliteiten zo goed matchen. Jammer dat met de blessure van Yaremchuk nu snelheid wegvalt, al hebben we met Kvilitaia, Bezus en Chakvetadze nog jongens die offensief veel kunnen betekenen voor ons."

Hoewel het een onbegonnen zaak lijkt, gelooft Depoître in een nieuwe landstitel voor AA Gent. "De tweede plaats ligt binnen bereik, daar hebben we ook de kwaliteiten voor. Maar zolang het hoogste mogelijk is, geloven we daar in. Ook in 2015 hield niemand rekening met ons. Brugge is torenhoog favoriet, maar het kan ook nog een mindere periode kennen. En dan moeten wij klaar staan", aldus Depoître.