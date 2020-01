🎥 Kums is in de wolken met zijn contractverlenging bij Gent: "Misschien zelfs iets meer scoren"

KAA Gent deed deze wintermercato zaakjes met Anderlecht en lijfde Sven Kums definitief in. De 31-jarige middenvelder reageert op de website van de Buffalo's nu voor het eerst op zijn transfer.

RSC Anderlecht zag in het begin van het seizoen geen grote rol meer weggelegd voor Kums en besloot hem van de hand te doen. Bij Gent vond de kleine spelmaker zijn spelvreugde en hoog niveau van in zijn eerste periode in de Arteveldestad terug.

Home sweet home

Gent was er dan ook als de kippen bij om Kums enkele seizoenen langer te houden. Niet alleen de Oost-Vlamingen waren in de wolken met de transfer, ook de ex-Mauve zelf was bijzonder tevreden met een terugkeer naar de club waar het voor hem allemaal begon.

"Bij Gent voel ik me thuis", zegt Kums op het digitaal huis van de club. "De supporters hebben me ook altijd gesteund, zelfs na een periode weggeweest te zijn. Het was hartverwarmend hoe ze mij hebben ontvangen. Ik heb hier ook bijzonder mooie momenten meegemaakt, die dingen spelen mee in een beslissing om te blijven."

Ambities

Kums koestert voor dit seizoen nog enkele persoonlijke en collectieve ambities: "Persoonlijk wil ik blessurevrij blijven en zoveel mogelijk spelen. Misschien zelfs iets meer scoren. Momenteel staan we tweede, we moeten punten blijven halen en het hoogst haalbare proberen te bereiken. Daar gaan we alles aan doen."