Vincent Kompany vroeg voormalig Nederlandse stervoetballer naar Anderlecht te komen: "Vriendelijk bedankt"

Dat men bij Anderlecht al lang op zoek naar een extra spits, is geen geheim. In september, na het sluiten van de transfermarkt, polste Vincent Kompany niemand minder dan Robin Van Persie. De Nederlander beëindigde vorig seizoen bij Feijenoord zijn loopbaan, en bedankte vriendelijk.

In zijn zoektocht naar een nieuwe spits belandde Kompany dus bij de fluwelen linkspoot. Het was de dag na Kompany's testimonial -waarin Van Persie meespeelde- dat Kompany de Nederlander opbelde.

"Hij was er zeker van dat ik hem nog kon helpen bij Anderlecht. Ik vond het een heel mooi compliment, maar ik had die ochtend zoveel last van mijn kuiten na die testimonial. Een duidelijk sein dat ik er niet meer moest mee beginnen", lacht Van Persie bij Ziggo Sport.

Van Persie neemt wat meer tijd voor zijn gezin, nu hij op voetbalpensioen is. Al werkt hij in het weekend als analist voor BT Sports. "Heerlijk om te doen. Ik durf ook de negatieve dingen te benoemen, zelfs over mijn ex-clubs Arsenal en Manchester United."