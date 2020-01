Swinkels kan er nog grapje over maken: "Die gruwelijke actie niet gezien?"

Het laatste woord over Charleroi-KV Mechelen is nog niet gezegd. De Carolo's zijn niet van plan een duimbreed toe te geven. De weergoden hebben ze in het Zwarte Land ook niet onder controle. KVM-verdediger Arjan Swinkels kon met de omstandigheden wel nog lachen.

Swinkels had naar verluidt een goeie kans toen de wedstrijd hervat werd. Toen we hem zeiden dat we er niks van hadden gezien, kon er wel een grapje af. "Die gruwelijke actie die ik deed in de hoek niet gezien? Nooit gezien en dat gaat me nooit meer lukken", lachte hij. "Aan de weersomstandigheden kan je natuurlijk niks veranderen. Als verdediger zag ik wel nog tot aan de middenlijn."

Het zich was inderdaad héél beperkt. "Als de lijnrechter de lijn niet meer kan zien om te zeggen of het buitenspel was of niet, dan kan je moeilijk doorgaan. Maar goed, ik had eigenlijk liever ook doorgespeeld. Nu moet je hier in de week nog eens terugkomen."