Dit is ons Team van de Week in 1B!

Ook dit seizoen gaan we zoals steeds op zoek naar een team van de week. Ook in 1B, jawel! En dus ook in de tweede periode!

Doel

Op speeldag 9 van de tweede periode kozen we in doel voor Theo Defourny. Niet voor het eerst bezorgde hij Sporting Lokeren punten dit seizoen. Het kan een opsteker zijn voor de Waaslanders in de degradatiestrijd.

Verdediging

In de verdediging posteren we vier mannetjes deze week. Perdichizzi scoorde voor Union en was opnieuw erg belangrijk, Malget hielp de nul houden vanuit een stevige organisatie bij Virton, Dewaele scoorde een belangrijk doelpunt voor Westerlo en Hendrickx was alweer erg stevig bij Lommel.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we niet voor het eerst onder meer voor Christian Brüls, die er toch wel bovenuitsteekt op dit niveau. Mercier was dan weer erg actief en technisch vaardig namens OH Leuven, terwijl Pietermaat sterk presteerde voor Beerschot.

Aanval

Op de flanken kiezen we voor Teddy Teuma, die dartelde als nooit tevoren, en Aabou die als invaller Lommel meteen van dienst was met een prachtig doelpunt. In de punt zetten we Thomas Henry, die alweer deed wat van hem verwacht wordt: punten pakken met doelpunten.

Dat levert dan onderstaand elftal op: