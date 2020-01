Eerste zwarte Afrikaan op Belgische voetbalvelden sterft op 91-jarige leeftijd

Dinsdagochtend is Léon Mokuna op 91-jarige leeftijd overleden.

Léon Mokuna staat in de annalen van het Belgisch voetbal als de eerste zwarte Afrikaan die in de Belgische hoogste klasse voetbalde. De in Congo geboren voetballer streek in 1957 neer in Gent, waar hij zich tweemaal tot topschutter van de club kroonde.

Voor zijn periode bij Gent was hij ook actief bij Sporting Lissabon. De aanvaller speelde ooit twee wedstrijden voor het B-elftal van de Rode Duivels. Mokuna bleef na zijn spelerscarrière actief in het voetbal, want hij werd bondscoach van Congo.