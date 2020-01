Five-a-side: wie zijn de vier favoriete spelers waar Koen Daerden ooit mee heeft samengespeeld?

We hadden een exclusief interview met Koen Daerden. We vroegen dan ook meteen naar zijn five-a-side. De ex-speler van onder meer Racing Genk, Standard, Club Brugge en Sint-Truiden heeft voor enkele mooie namen gekozen.

In doel kiest Koen Daerden voor Jan Moons. Hij speelde met hem samen bij Racing Genk. "Jan was een zeer onderschatte doelman", aldus de ex-middenvelder. "Hij was zeer goed en je kon altijd op hem rekenen."

Achterin kiest hij voor Kompany. "Toen hij bij de Rode Duivels kwam, zag je dat hij enorm veel talent had. In onze generatie moest het allemaal strikt gebeuren, maar met Kompany begon de verjonging. Hij is een geweldige verdediger."

Witsel & Sonck

Verder kiest Daerden voor Witsel en Sonck. "Ik heb Witsel zijn periode bij Standard nog meegemaakt. Ik denk dat hij dan ook de Gouden Schoen heeft gewonnen. Bij Racing Genk speelde ik ook met Wesley Sonck. We komen goed overeen en het was een echte teamspeler", aldus Daerden.