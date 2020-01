OFFICIEEL: Vierde Japanner strijkt neer in Sint-Truiden, ook een vertrekker op Stayen

Sint-Truiden heeft een nieuwe versterking te pakken tijdens deze wintermercato. Na Rocky Bushiri haalde de Limburgse club nog een verdediger naar Stayen.

Sint-Truiden maakte dinsdag de transfer van Ko Matsubara officieel bekend. De 23-jarige linksachter trekt definitief naar de Zuid-Limburgse club, maar voor hoe lang is nog niet duidelijk. Matsubara is na Schmidt, Suzuki en Ito de vierde Japanner bij de club.

De flankverdediger was al langer in beeld bij STVV. Hij speelde net geen honderd matchen in de Japanse hoogste voetbalklasse en scoorde daarin vier keer en gaf negen assists. Hij komt over van Shimizu S-Pulse.

Ook langs uitgaande zijde noteren we een beweging bij STVV. Het contract van de Sloveen Erik Gliha werd in onderling overleg ontbonden. Hij streek een jaar geleden neer in de Belgische competitie, maar kon nooit bevestigen.