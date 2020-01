Concurrentiestrijd tussen Coucke en Didillon of...? "Hopelijk zetten ze hem niet zonder reden uit de ploeg"

Thomas Didillon moet bij Genk dus de concurrentie aangaan met Gaëtan Coucke. Maar gaat het wel een strijd worden of heeft de van Anderlecht overgekomen doelman garanties gekregen?

Didillon was de bank bij Anderlecht immers meer dan beu. De vraag is dan ook of hij die van Brussel wou omruilen voor één in Limburg. “Ik stel mij de vraag of Didillon een half jaar op de bank wil zitten”, aldus Jos Beckx, begeleider van de doelmannentrainers bij KV Mechelen, in HBvL.

"Ik besef dat de club in de gegeven omstandigheden iets moet doen. Maar ik hoop wel dat Coucke niet bij de kleinste fout wordt afgeschoten. Hij verdient alle steun. Als je hem over twee weken zonder echte reden uit doel zet, krijgt hij ongetwijfeld een tik. Bij Genk zijn ze fier op hun twee jeugdige talenten. Wel, dan moet je aanvaarden dat zo iemand eens in de fout gaat. Het zijn niet allemaal Courtois'. Meer nog, zo iemand krijgen ze daar nooit meer."

Geert De Vlieger heeft er ook een mening over. “De komst van Didillon kan wel de zaken op scherp zetten”, aldus De Vlieger. “De afspraak moet zijn dat de beste speelt. Coucke moet daarmee kunnen leven en omgaan. Hij speelt per slot van rekening bij een topclub.”