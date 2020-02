Losada en Peeters delen elkaars analyse en bespreken opvallende wissels

Zowel Hernan Losada als Bob Peeters waren erop gebrand het weekend in te zetten met een driepunter, maar enkel die eerste kon dat doen na de nipte overwinning van Beerschot. Al konden beide trainers het achteraf wel met mekaar vinden. Ze deden elk wel één opvallende wissel.

"Zij hadden de beste kans uit de eerste helft. Dat was ook wel een cadeau van ons. De wissel Loris Brogno in de plaats van Frans was een kantelpunt", vond Losada zelf. Iets voorbij het uur bracht de Argentijn al een extra aanvallende kracht in. "We moesten winnen en dat is niet evident met al die druk. Het was een verdiende overwinning."

In vergelijking met vorige wedstrijden bleef Beerschot ook na de voorsprong vooruit voetballen. "Het was nooit de opdracht om achteruit te kruipen. We hebben het moeilijk om een doelpunt te maken. Dat zal zo blijven tot de laatste match. Scoren blijft moeilijk, ondanks dat we genoeg kansen afdwingen."

"Het was in het begin een nerveuze wedstrijd langs twee kanten", stelde Bob Peeters vast. "We moeten eerlijk zijn dat we vanaf minuut 55-60 geen grip meer hadden. We hebben nog proberen bij te stellen met de vervanging van Brüls door Antunes."

Vond Peeters dan dat Brüls onder de maat bleef? "Bepaalde jongens zaten niet goed in de wedstrijd. Je probeert dan de dynamiek van de wedstrijd en het resultaat nog te veranderen. Op het moment dat we iets meer controle kregen, maken zij de 1-0. Dan moet je alle zeilen bijzetten. Op basis van de hele wedstrijd heeft Beerschot verdiend gewonnen en was het bij ons niet goed genoeg."