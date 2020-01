Verschueren over zijn mercato: "Een spits waar onze fans naar kunnen uitkijken"

Anderlecht heeft op de laatste transferdag twee ronkende namen binnengehaald. Marko Pjaca en Dejan Joveljic komen de rangen versterken. Michael Verschueren gaf meteen wat meer duiding bij de komst van de twee aanvallers.

Eerst over de vervanger van Saelemaekers, Marko Pjaca. "Hij is normaal gezien iemand met een profiel dat voor Anderlecht moeilijk haalbaar is. Maar door enerzijds de goeie banden die we hebben met Juventus en anderzijds het feit dat hij de voorbije twee jaar te weinig aan spelen toe kwam, heeft ons deze opportuniteit geboden voor zes maanden én hopelijk ook voor het jaar nadien", aldus Verschueren.

"Het is een heel offensieve, technische speler die we op de flank kunnen uitspelen. Het is iemand die présence heeft en misschien ook weer iemand die leiderschap binnen het team brengt."

En dan de man die vooraan voor meer oorlog moet zorgen, Dejan Joveljic. "Het is een heel doeltreffende speler. We waren op zoek naar iemand die voor gevaar kan zorgen in de box. Onze scouts zijn hem via hun datasysteem ook op het spoor gekomen, daarna is hij doorgescout en blijkt dat hij een speler is met heel veel potentieel. Ik denk dat dit een spits is waar onze fans kunnen naar uitkijken.”