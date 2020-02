KV Mechelen wil tegen KAA Gent poort naar play-off 1 openbeuken

KV Mechelen en KAA Gent spelen een belangrijk duel op zaterdagavond in de Jupiler Pro League. Wie doet de beste zaken?

KV Mechelen staat samen met Genk op de zesde plaats in de Jupiler Pro League, KAA Gent deelt de tweede plaats met Antwerp. Tussen beide ploegen gaapt een kloof van elf punten.

Als Malinwa zijn ambities richting play-off 1 wil waarmaken, dan zou een thuiszege tegen de Buffalo's van pas kunnen komen.

De heenwedstrijd in de Ghelamco Arena resulteerde in een knappe 3-0 zege voor Gent. Kan Mechelen in eigen huis wat meer?

De Buffalo's zijn favoriet, een gokje op KV Mechelen kan - ondanks het thuisvoordeel - meteen zorgen voor een verviervoudiging van de inzet.