Arbitrage krijgt de volle laag van KV Mechelen-fans na discutabele penaltyfase

Net als Wouter Vrancken begrepen er velen niet waarom de bal niet op de stip ging. Ngadeu zijn arm was inderdaad weg van zijn lichaam en er zijn voorbeelden genoeg waarbij in dat geval wel ingegrepen werd.

Wanneer de voetbalbond ons niet in POI wil, en het een klein beetje kuch heel erg hard begint op te vallen, over subtiliteit gesproken 🤦🏻‍♀️ #kvmgnt

Verdiende KV Mechelen meer in deze wedstrijd? Neen. Was de scheidsrechter compleet incompetent? Absoluut. #kvmgnt

Verdiende overwinning van Gent. Jammer dat de wedstrijd al over was voor ze goed en wel begonnen was. En als scheidsrechter en VAR een sterker Gent dan ook nog een handje (no pun intended) toesteekt Dan weet je dat het een onmogelijke opgave was... #kvmgnt #wijzijndekakkers