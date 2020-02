Genk reageerde gepast na zware nederlaag in Gent: "Op dit moment misschien wel de beste ploeg van België"

Racing Genk ontving Charleroi na de 4-1 uppercut van vorige week in Gent en stuurde de Carolo's puntenloos naar huis. Dries Wouters was na afloop van de match blij met de getoonde reactie.

Dat de ploeg hongerig was naar een positief resultaat bleek al van bij het eerste fluitsignaal. "Vanaf minuut 1 wilden we duidelijk maken dat we voor de overwinning gingen en dat deden we met hoge druk en goed voetbal", reageerde Dries Wouters na de 1-0 overwinning tegen Charleroi.

Het verschil met vorige week was groot. "Vandaag spelen we tegen een andere tegenstander. Ik denk dat Gent op dit moment misschien wel de beste ploeg van het land is. We slikten toen iets te gemakkelijk tegendoelpunten en scoorden zelf niet. Vandaag waren we ook niet geweldig efficiënt, maar hielden we zelf de nul", verklaarde Wouters het verschil.