Het seizoen van KV Mechelen-doelman Thoelen zit er op

Yannick Thoelen blesseerde zich in de wedstrijd tussen KV Mechelen en AA Gent al in de eerste minuut. De doelman moest met een draagberrie worden afgevoerd.

De medische staf van KVM vreesde meteen voor het ergste en die vrees is nu ook bevestigd. Thoelen scheurde de voorste kruisbanden van zijn rechterknie en staat zes tot acht maanden aan de kant.

KV Mechelen zal het seizoen dus moeten afmaken met Bram Castro, Sofiane Bouzian en Arno Valkenaers als opties tussen de palen.

Castro (37) is op zijn eentje bijna zo oud als zijn twee negentienjarige concurrenten samen. Castro speelde al meer dan tweehonderd wedstrijden in de Eredivisie en bijna vierhonderd profwedstrijden in zijn carrière.

Bouzian zit aan één profwedstrijd, Valkenaers kwam nog niet in actie voor de hoofdmacht van Malinwa.