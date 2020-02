Hoe zit het na de transfermercato met de marktwaarde op de Belgische velden? Gent levert nummer één af, ook Anderlecht en Standard wrijven zich in de handen

De transfermarkt is gesloten en de reguliere competitie nadert de ontknoping. De voorbije maanden zagen we enkele jongeren ontbolsteren op de Belgische velden. Hoe zit het met de marktwaardes?

Transfermarkt - binnen de voetbalwereld nog steeds dé maatstaf - heeft namelijk een definitieve update gedaan van de marktwaardes van de spelers die actief zijn op de Belgische velden.

KAA Gent, RSC Anderlecht en Standard mogen zich in de handen wrijven. Zij hebben volgens de databank goud in handen. Jonathan David is met een marktwaarde van twintig miljoen euro de nieuwe nummer één. Voor de volledigheid: de voorbije maanden was dat Sander Berge, maar de middenvelder verliet KRC Genk voor Sheffield United.

Daarnaast zijn Sambi Lokonga en Zinho Vanheusden de sterkste stijgers. De middenvelder van Anderlecht zag zijn waarde stijgen tot elf miljoen euro, terwijl Vanheusden zelfs de achttien miljoen euro aantikt. Op Neerpede steeg ook de waarde van Marco Kana en Jérémy Doku gevoelig.

Omgekeerd valt de vrije val van enkele topspelers op. Vincent Kompany wordt nog op amper vijf miljoen euro geschat, terwijl Steven Defour en Kevin Mirallas zelfs onder de vijf miljoen duiken. De reden is niet ver te zoeken: hun leeftijd in combinatie met blessures en weinig speelminuten.

De terugkeer naar de Belgische competitie heeft Nacer Chadli en Simon Mignolet dan weer geen windeieren gelegd. De Rode Duivels zagen hun marktwaarde stijgen naar respectievelijk acht en tien miljoen euro. Vooral voor Anderlecht - dat Chaldi na dit seizoen definitief wil overnemen van AS Monaco - is dat slecht nieuws.