Saelemaekers heeft grappige anekdote na debuut bij AC Milan: "Ik begreep niet op welke positie ik moest spelen"

Alexis Saelemaekers speelt sinds vorige week bij AC Milan. Hij maakte dit weekend ook zijn debuut tegen Verona. Hij viel in als rechtsback, maar hij had geen idee waar hij moest spelen.

De instructies waren namelijk in het Italiaans en Saelemaekers begrijpt de taal nog niet. "Ik maakte mij klaar om in te vallen, maar ik verstond helemaal niets van de instructies. Pas toen ik zag wie naar de kant kwam, wist ik waar ik moest gaan staan", aldus de jonge Belg bij La Tribune.

Saelemaekers had wel te kampen met stress bij zijn debuut. "Ik had wel wat stress want het was een kinderdroom die werkelijkheid werd. Gelukkig had ik eenmaal ik op het veld stond, daar geen last meer van."

Volgens Saelemaekers is de transfer er gekomen door het vertrek van Suso. "Er werd drie weken geleden gesproken, maar er was toen niets concreet. Suso trok vorige week naar Sevilla en zo kwam de transfer in een stroomversnelling."