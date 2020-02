Spelers van Real Madrid zitten gemiddeld 66,8 maanden bij hun team, bij Cercle Brugge is dat 7,4 maanden

Een hele carrière aan een en dezelfde club verbonden blijven komt nauwelijks voor, maar sommige spelers houden het soms lang vol bij een club. Het Real Madrid van dit seizoen is daar een mooi voorbeeld van. Zij behoren tot de beste leerlingen van Europa, Cercle Brugge tot een van de slechtste.

Sportwebsite Ticketgum maakte gebruik van de cijfers van voetbalobservatorium CIES en berekende welke Europese club de trouwste spelers in de rangen had. Ze keken naar de spelers die tussen 1 juli en 31 december 2019 in actie kwamen in hun binnenlandse competitie en berekenden daarvan de gemiddelde duur dat ze in dienst zijn bij hun huidige club.

De top-5

De ploeg met de meest trouwe spelers in dienst is Real Madrid. De spelers die het voorbije half jaar in La Liga werden opgesteld spelen al gemiddeld 66,8 maanden bij de Koninklijke. Meer dan 5,5 seizoenen dus. Barcelona (60,6), het Oostenrijkse Mattersburg (57), Shakhtar Donetsk (54,2) en Bayern München vervolledigen (51,8) de top-5.

Uit de statistieken van Bayern, Barça en Real blijkt dat spelers lang in dienst houden je dus op weg kan helpen naar succes. Ook in Italië is de ploeg met de trouwste spelers, Juventus (29,4 maanden), de meest succesvolle van de laatste jaren. In Engeland spannen Tottenham (49,3) en Manchester City (42) de kroon.

De club waar spelers komen en gaan zoals in een duiventil is Gil Vicente. Bij de Portugese ploeg verdedigden de spelers die in de tweede helft van 2019 in actie kwamen gemiddeld 3,5 maanden de clubkleuren.

Cercle 'ook in de top-10'

De ploeg met het op negen na snelste verloop in Europa is de rode lantaarn van de Belgische competitie: Cercle Brugge (7,4 maanden). Dat is flink onder het Belgische gemiddelde van 18,3 maanden. De Jupiler Pro League bekleedt in Europa de 23e plaats. De Premier League (31,5) en de Duitse (30,8) en Oostenrijkse (29,9) Bundesliga vormen de top-3 in Europa. Cyprus (14,6 maanden) heeft ten slotte het snelste spelersverloop van alle Europese competities.