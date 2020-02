Clement geeft selectie vrij voor bekerclash en reageert op Vossen-soap: "Kwamen tot  deze deal om Jelle te geven wat hij wou"

Club Brugge gaat woensdagavond in het Regenboogstadion op zoek naar een ticket voor de bekerfinale. Philippe Clement ga intussen zijn 22-koppige selectie vrij.

Clement selecteerde dezelfde 22 namen als voor de topper tegen Antwerp. David Okereke is er dus opnieuw niet bij.

De blauw-zwarte hoofdcoach reageerde ook kort op de soap rond Jelle Vossen: “In eerste instantie was hij te duur voor Zulte Waregem. Daarom hebben we deze deal opgezet om Jelle te geven wat hij wou. Uit respect voor Jelle hebben we dat zo goed mogelijk proberen te doen.”

Onder meer Peter Vandenbempt toonde zich geen fan van de vreemde constructie rond Vossen (lees HIER).