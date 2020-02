STVV gaat Elton Acolatse verhuren: al beelden opgedoken bij zijn nieuwe club

Sint-Truiden gaat de competitie verder zetten zonder een speler die er op een gegeven moment toch leek door te breken. Er is een uitleenbeurt in de maak voor Elton Acolatse. Sinds de trainerswissel kwam de Nederlander bij de Kanaries niet meer aan bod.

Nadat hij het bij Ajax schopte tot de U21 kwam Acolatse via Westerlo en Club Brugge bij STVV terecht. Eerst via een uitleenbeurt en in de zomer van 2018 tekende de flankspeler er dan een contract voor drie jaar. Acolatse kwam dit seizoen al achttien keer in actie en leek eindelijk klaar om een belangrijke rol op te eisen.

Het was wel vooral Marc Brys die in hem geloven. Nadat die baan moest ruimen voor Milos Kostic, verzeilde Acolatse op de bank en geraakte hij steeds meer uit beeld. Het is duidelijk dat de Sloveen hem niet in staat acht om STVV nog veel bij te brengen.

Een uitleenbeurt aan het Israëlische Hapoel Beer Sheva moet een uitweg bieden voor de 24-jarige voetballer. Er zijn al beelden opgedoken van Acolatse die medische testen aflegt bij de nummer vier uit Israël. Die zou hij inmiddels succesvol hebben doorstaan.