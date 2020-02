Globetrotter Moffi charmeert al snel bij KVK: "Van hieruit sneller naar grote competities"

Als er één man KV Kortrijk een ticket voor de finale van de Beker van België kan bezorgen, dan is het misschien wel Terem Moffi. Yves Vanderhaeghe moest het maandenlang zonder spits stellen, maar nu maakt deze 20-jarige Nigeriaan het mooie weer bij Kortrijk.

Tegen Club en Standard kwam Moffi meteen op het scorebord. Van een veelbelovend begin gesproken. Terwijl de dribbelvaardige aanvallers ook elders had kunnen belanden. "Ik kon naar Zweden, Noorwegen en Israël. Maar ik koos voor België omdat ik van hieruit sneller in de grote competities terecht kan", klinkt het in HLN.

Visumproblemen

Zijn er dan competities die zijn voorkeur wegdragen? "Frankrijk, Spanje... We zien wel." Grote ambities dus. Moffi klopte al eens eerder op de poort in Frankrijk, maar die testen vielen tegen. Een transfer naar het Engelse Buckswood ging dan weer niet door wegens visumproblemen.

"Na wat ik heb meegemaakt, kan ik alles aan", zegt Moffi daarover. "Acht maanden zat ik bij mijn ouders thuis in Calabar te wachten op een visum. Niemand dacht nog aan mij. Alleen de coach van Riterai uit Vilnius." Via een omweg in Litouwen lijkt Moffi nu toch klaar om een ferme stap vooruit te zetten.