Tweede keer in drie jaar tijd nét geen finale voor Kortrijk: "Zonde, want het is de mooiste dag in je carrière"

In 2018 werd Kortrijk uit de beker gekegeld door Racing Genk en twee jaar later strandden de Kerels opnieuw in de halve eindstrijd. Ditmaal was Antwerp de boosdoener. De ontgoocheling was dan ook enorm na afloop van de partij.

En twee keer was het maar net niet voor de Kerels. "Tegen Genk hebben we ze thuis ook gedomineerd en toen miste Perbet in de laatste minuut nog een reuzekans. Toen hadden we ook altijd in de finale moeten staan", baalde Kristof D'Haene na de 0-1 tegen Antwerp.

"Voetbal is ook wat geluk hebben natuurlijk en dat hebben we vandaag niet aan onze zijde gehad", kon de linksachter zijn ontgoocheling niet wegsteken. Want hij weet beter dan sommige van zijn ploegmaats wat ze zullen missen.

"Ik heb al in de Heizel gestaan met Cercle Brugge tegen Genk. Het is een van de mooiste dagen van je carrière. We zijn er zo dicht bij geweest. Met Moffi en Derijck... Iedereen sprak op voorhand al van een finale tussen Club Brugge en Antwerp en dan wil je er nog harder voor knokken. Zo jammer...", besloot hij.