Thorup ziet offensieve kracht bijna terug op oude niveau: "Hij is zeer belangrijk, zowel aan de bal als bij zijn defensieve bijdragen"

KAA Gent ontvangt vrijdagavond Anderlecht in de eigen Ghelmaco Arena. Gent-coach Thorup moet naast de geblesseerde Yaremchuk ook Sven Kums missen. De Noorse oefenmeester hoeft echter niet te vrezen want een kwaliteitsvol alternatief klopt nadrukkelijk op de deur.

George Chakvetadze is op de weg terug. De Georgiër scoorde afgelopen week een knappe goal bij de beloften en lijkt stilaan terug naar zijn beste niveau toe te groeien. Coach Thorup ziet het graag gebeuren.

Oude Chakve

"Georgi speelde deze week met de beloften en viel ook al goed in tegen Mechelen. Daar zag je de oude Chakve terug met zijn snelheid en dribbels. Hij is zeer belangrijk, zowel aan de bal als bij zijn defensieve bijdragen", klinkt het in Het Nieuwsblad.