Castro wil nog even doorgaan: "Ik wacht op signaal van de club, net als Igor"

Door de blessure van Yannick Thoelen staat Bram Castro waarschijnlijk tot het einde van het seizoen in doel bij KV Mechelen. De 37-jarige veteraan denkt er zelfs over om nog even door te gaan.

Castro heeft er nog zin in. "Mijn contract bij KV loopt af, maar zolang ik me goed voel wil ik niet stoppen. Als het totaalplaatje klopt wil ik nog minstens één of twee seizoenen doorgaan", zegt hij in GvA.

Maar er zijn nog geen contractonderhandelingen. “Daar hebben we het nog niet over gehad. Het is aan hen om die beslissing te nemen. Intern zullen ze daar misschien al mee bezig zijn. Ik lees dat andere spelers zoals Igor ook op een signaal van de club wachten.”

Hij was normaal veroordeeld tot tweede doelman, maar heeft daar ook nooit een probleem van gemaakt. "Een sportman wil altijd spelen. Maar ik heb het wel een plaats gegeven. Ik moest wel. Het is ook niet meer dan normaal dat ik doe waarvoor de club me betaalt. In werkattitude mag er geen verschil zijn tussen een eerste en tweede doelman.”