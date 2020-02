Van opgeven is er geen sprake bij Cercle Brugge: "Aan iedereen getoond dat we nog leven"

Of ze aan het einde van de rit zullen volstaan om niet te degraderen moet later nog blijken, maar de drie punten die Cercle Brugge pakte tegen KV Mechelen hebben de hoop op een mirakel wel aangewakkerd.

Een opgeluchte Bernd Storck nam na de match plaats in de persruimte. Voor een keer zat het geluk eens aan zijn zijde, met een winning goal in de absolute slotfase van de match. "We hebben wat geluk gehad, maar dat doet er niet toe. Er telde maar een ding en dat was dat de drie punten hier bleven", glunderde de Duitse trainer.

Een mirakel zit er nog in, maar dan moeten we hard blijven werken.

"Ik ben heel trots op het team. Al de hele week heb ik het team duidelijk gemaakt dat dit de laatste kans was en dat ze die moesten grijpen. Ik zag ook dat er van opgeven nog geen sprake was", ging Storck verder. Door de drie punten komt Cercle Brugge op zes punten van Waasland-Beveren en zeven van KV Oostende.

En zo lang er hoop is, is er leven. "We hebben aan iedereen laten zien dat Cercle Brugge nog leeft en dat we de volgende vijf matchen de kloof kleiner en kleiner kunnen maken. Een mirakel zit er nog in, maar dan moeten we hard blijven werken", besloot hij.