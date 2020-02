Eerste amateur: Lierse Kempenzonen onderuit tegen Dender, RWDM wint met tien man en ook een zege voor de leider

Geen voetbal zondag in de eerste amateurklasse, maar zaterdag stonden er wel zes wedstrijden op het programma. Lierse beleefde een teleurstelling in eigen huis, wat zeker in schril contrast gestaan zal hebben met de taferelen bij RWDM. Leider Deinze deed wat het moest doen.

Aangezien eerste achtervolger Thes vrijdag al gewonnnen had, wilde ook Deinze geen fout maken. Het kwam wel op achterstand door een treffer van Delbergue. La Louvière moest toch puntenloos huiswaarts, want na rust scoorden Vansteenkiste en Mertens (2x) voor de thuisploeg. Eindstand: 3-1. Winst voor Van Acker Aan de andere kant van de tabel geraakt Lierse Kempenzonen niet weg van de voorlaatste plaats. Samyn wiste wel de vroege 0-1 uit, maar Arenate hielp het Dender van Regi Van Acker nog aan de 1-2. Een slechte zaak dus voor Lierse, zeker aangezien Tubeke wel een punt sprokkelde in Heist (1-1). RWDM viel tegen Patro Eisden met tien na de uitsluiting van Cabeke, maar stond op dat moment wel 2-1 voor. Er waren nog een kleine twintig minuten te spelen, de score wijzigde niet meer. Andere uitslagen: Dessel - Olympic 2-1 en Seraing - Luik 1-2.