Overzicht van de rest van de zondagwedstrijden in amateurvoetbal: voormiddagwedstrijden gaan door, beslissing om 10u voor namiddag

De wedstrijden in het profvoetbal en Eerste Amateur zijn al volledig afgelast. Dat geldt echter niet voor alle amateurwedstrijden. De meeste wedstrijden van zondagvoormiddag staan momenteel nog ingepland.

Voor alle provincies in het amateurvoetbal geldt dezelfde boodschap: "We voorzien op dit ogenblik geen algemene afgelasting maar volgen de meteorologische toestand op de voet. De zondagvoormiddagwedstrijden gaan normaal door. Wat de zondagnamiddagwedstrijden betreft nemen we zondag ten laatste om 10u.00 een beslissing."

"Je kan omwille van specifieke weersomstandigheden ook als club individuele wedstrijden afgelasten. De clubverantwoordelijke doet dit via het digitale E-kickoff systeem. Om praktische redenen én om de juiste communicatie mogelijk te maken kan dit vanaf 48 uur voor de wedstrijd, tot uiterlijk 3 uur voor aanvang van wedstrijd beslist worden."