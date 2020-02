Ciara is Club Brugge niet goed gezind: 6 matchen op 18 dagen in het verschiet

De Pro League anticipeerde op het nakende stormweer en verplaatste het duel van Standard en Club Brugge van zondag 9 naar woensdag 12 februari. Voor Club Brugge betekent dat nog maar eens een extra midweekspeeldag.

Club Brugge werkte in 2020 al twee midweekspeeldagen af in de Beker van België en er staan er nog drie in het verschiet. Oorspronkelijk waren er dat maar twee -in de Europa League tegen Manchester United- maar door de inhaalmatch zijn het er drie.

Woensdag 12 februari is dan ook het startschot van een bijzonder drukke achttien dagen voor blauw-zwart. Van 12 februari tot en met 1 maart speelt Club Brugge zes matchen en niet tegen de minste tegenstanders.

Twee keer tegen Man United, maar ook tegen Standard, Charleroi en KRC Genk, drie ploegen uit de top-6. Een zware periode dus in een seizoen dat al erg belastend is geweest. Tot op heden speelde Club al 39 matchen -24 in de JPL, 10 in de CL (waarvan 4 kwalificatiematchen) en 5 in de bekercompetitie.