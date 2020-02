Waarom er geen sprake is van een dipje bij Club Brugge: "De Belgische trainers zijn ook geen dommeriken, hé"

Na de gelijke spelen tegen Charleroi, Kortrijk en Zulte Waregem werd er hier en daar geopperd dat Club Brugge in een dipje zat. "Dat zou ik niet durven zeggen", aldus analist Eric Van Meir, die geen reden tot paniek ziet na de gelijke spelen.

Intussen heeft Club Brugge Antwerp geklopt en staat het in de finale van de Beker van België. "Zo zie je meteen hoe relatief die 'dip' is", stak Eric Van Meir van wal in een gesprek met Voetbalkrant.com. "Oké, Club is inderdaad niet meer de ploeg van twee maanden geleden. Maar ze hebben genoeg spelers in de rangen die een match kunnen beslissen. Woensdag was dat nog Charles De Ketelaere."

Een andere reden waarom Van Meir niet van een dip wil spreken is het niveau van de tegenstander. "We spreken wel over verplaatsingen naar Kortrijk (2-2) en Charleroi (0-0), toen de nummer 2 van het klassement. Makkelijk is dat niet. Op Anderlecht werd er zelfs gewonnen en ze gaan ten koste van Zulte Waregem naar de finale van de Beker van België."

Ten slotte ziet de analist ook een steeds slimmere aanpak van de tegenstander. "De Belgische trainers zijn ook geen dommeriken, hé. Ze analyseren de tegenstand en na al die matchen zijn er nu enkele ploegen die Club lam kunnen leggen. Het wordt voor Clement en zijn spelers moeilijker om te verrassen. Dan eens met drie verdedigers, dan weer met vier achterin... je ziet dat er naar oplossingen wordt gezocht."