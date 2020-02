Geslaagde operatie, maar wel einde van de reguliere competitie voor Antoine Colassin

Anderlecht zal het de resterende speeldagen van de competitie zonder zijn vlotst scorende spits moeten doen. Antoine Colassin werd maandag geopereerd.

De club wist dat Antoine Colassin op korte termijn onder het mes zou moeten voor een euvel aan zijn ligamenten. Na de partij tegen Gent kon Anderlecht de operatie niet langer uitstellen. Volgens Het Laatste Nieuws was de ingreep succesvol en zal de 18-jarige aanvaller zo'n twee weken in de lappenmand liggen.

Kans voor Joveljic

Dat is een flinke aderlating voor Anderlecht, want het verliest daarmee zijn vlotst scorende spits van de laatste weken. De vijf resterende matchen van de reguliere competitie, die loopt tot 15 maart, zal Colassin vanuit de tribune moeten volgen.

Colassin maakte door de blessure van Roofe vier speeldagen geleden zijn debuut tegen Club Brugge en hij was meteen doeltreffend. In zijn drie volgende optredens scoorde de youngster nog twee goals. Roofe is nog steeds geblesseerd, dus kan winteraanwinst Joveljic de plaats van Colassin innemen. Hij is momenteel de enige fitte spits.