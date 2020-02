Storck haalde na Anderlecht ongemeen hard uit naar de VAR, Cercle-voorzitter nuanceert: "We willen geen calimero zijn"

Na de nederlaag tegen Anderlecht haalde Cercle-trainer Bernd Storck ongemeen hard uit naar de aritrage. "Als ze ons niet in 1A willen, dan moeten ze het nu zeggen", brieste hij. Vincent Goemaere, de voozitter van groen-zwart, wil die uitspraak nuanceren.

Cercle Brugge klopte KV Mechelen met 3-2 in het eigen Jan Breydelstadion. De bezoekers claimden tot twee keer toe een strafschop, maar de scheidsrechter en de VAR grepen niet in. "Het zat een keer mee", zei Vincent Goemaere kort na affluiten van de match.

Ik heb vorige week matchen gezien waarvan ik dacht: 'tiens'.

Met de woorden van Bernd Storck in het achterhoofd ging hij wat dieper in op het hoofdstuk 'VAR'. "Ik wil niet de calimero uithangen en zeggen dat alleen wij benadeeld worden. Bij andere ploegen hoor je net hetzelfde verhaal. Er zit gewoon geen lijn in de beslissingen. Ik heb vorige week matchen gezien waar ik dacht: 'tiens'", ging hij verder.

"We moeten het systeem in vraag durven stellen en er moet bijgestuurd worden waar nodig. Ik wil dus absoluut niet zeggen dat de VAR het op ons gemunt heeft", besloot hij.