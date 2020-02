Club Brugge-supporters nooit zo eenduidig: Charles De Ketelaere is speler van de maand

De naam van de 18-jarige Charles De Ketelaere is uit de bus gekomen bij de verkiezing tot beste speler van de maand bij Club Brugge.

Club Brugge gaat elke maand op zoek naar zijn 'Proximus Player of the Month'. Voor januari viel die eer te beurt aan Charles De Ketelaere. Hij kreeg 41% van de stemmen, het hoogste percentage in het huidige seizoen.

De Ketelaere gaf de assist aan Vanaken bij diens winning goal tegen Anderlecht en heeft een belangrijk aandeel in de kwalificatie voor de bekerfinale. In de heenmatch van de halve finale tegen Zulte Waregem gaf hij een assist en in de terugmatch scoorde hij de beslissende 1-2.

De 18-jarige middenvelder volgt Ruud Vormer op als speler van de maand. Simon Mignolet werd door de Brugse fans al drie keer uitgeroepen tot beste speler van de maand.