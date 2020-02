🎥 Het Duivelse Weekend: De nieuwe koning van Milaan en licht aan het eind van de tunnel voor Benteke en Januzaj

We hebben er een vreemd voetbalweekend opzitten. Ciara zorgde niet enkel in België voor afgelastingen en in de Premier League werd sowieso maar een deel van de speeldag afgewerkt. Toch was er ook goed nieuws voor onze Rode Duivels

Crystal Palace verloor met 3-1 van Everton, maar bij Cristian Benteke moet er toch een pak gewicht van zijn schouders zijn gevallen. Hij scoorde voor het eerst sinds april voor zijn club. Hopelijk voor de Belgen is hij opnieuw vertrokken. Ook Adnan Januzaj komt stilaan boven water. Nadat hij vorige week negentig minuten mocht spelen, liet hij tijdens een invalbeurt van een half uur opnieuw fraaie dingen zien. Hij pakte onder meer uit met onderstaande pre-assist. GOAL | Portu opent de score! 🙌



1️⃣-0️⃣ #RealSociedadAthletic 🇪🇸 pic.twitter.com/FdWyFpyzbE — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 9, 2020 Thibaut Courtois moest tegen Osasuna zowaar nog eens omdraaien, maar werd maandag als eerste Belg ooit verkozen tot Speler van de Maand (januari) in Spanje. Courtois presteert al maanden op heel hoog niveau. Maar de Rode Duivel die met het meeste aandacht aan de haal ging was toch Romelu Lukaku. Met Inter stond hij halverwege de Milanese derby 0-2 in het krijt, maar uiteindelijk werd het nog 4-2. Big Rom deelde in de extra tijd de genadeslag uit. ‘There’s a new king in town’, tweette hij. Een verwijzing naar AC Milan-spits Zlatan Ibrahimovic. 21 doelpunten in 30 wedstrijden voor Inter. Lukaku is aan een knalseizoen bezig. Een seizoen dat hopelijk nog tot 12 juli duurt. there’s a new king in town We run this town @Inter pic.twitter.com/6Rsv7ShBqy — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) February 10, 2020 there’s a new king in town pic.twitter.com/w9yv4cVzrJ — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) February 9, 2020