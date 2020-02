Jankovic reageert op beschuldigingen: "Ik ga zelf klacht indienen"

Standard heeft klacht neergelegd bij de burgerlijke rechtbank tegen Aleksandar Jankovic. Die zou via valse facturen geld in het zwart hebben gekregen van Dejan Veljkovic. De ex-trainer van KV Mechelen en Standard reageert...

“Ik heb hier niets mee te maken”, aldus Jankovic in LDH. “Ze hebben het over de transfers van Kosanovic, Cimirot en Mladenovic? Die eerste was er al toen ik er aankwam, de tweede kwam pas na mijn vertrek. En ik was lang geen voorstander van de komst van Mladenovic."

Jankovic voelt zich onrecht aangedaan. "Iedereen die mij kent, weet dat ik nooit iets heb gekregen dat niet in mijn contract staat. Ik ga zelf een klacht indienen om mijn naam te zuiveren."