Ciara vs Ghelamco Arena: "Voorlopig komen thuiswedstrijden niet in het gedrang"  

Storm Ciara richtte maandagavond schade toe aan de Ghelamco Arena. Er kwamen panelen los, die op parking 4 terechtkwamen. AA Gent kwam nu met een update van de situatie.

“De draagstructuur van het dak is ongeschonden en intact. Gelukkig gaat het enkel om materiële schade”, staat te lezen op de clubsite.

“De brandweer kwam direct ter plaatse en controleerde of de resterende dakpanelen verder geconsolideerd moesten worden. Dit bleek na onderzoek niet nodig maar is ondertussen toch gebeurd. Nog dezelfde avond werden alle panelen op parking 4 weggehaald.”

“Deze morgen is de gebouwbeheerder nagegaan op welke manier en binnen welk tijdsbestek de schade kan worden opgelost zonder dat toekomstige wedstrijden in gedrang komen. Uiteraard is de eerste bekommernis hierbij de veiligheid van onze supporters en toeschouwers.”

“Voorlopig komen toekomstige wedstrijden niet in het gedrang en wordt de geleden schade zo snel mogelijk hersteld.”

AA Gent krijgt pas op 23 februari Sint-Truiden over de vloer.