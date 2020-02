Anderlecht-huurling na drie weken nog steeds niet speelgerechtigd in Nederland

FC Emmen en FC Twente nemen het op dit moment tegen elkaar op in de Nederlandse Eredivisie. Anderlecht-huurling Luka Adzic ontbreekt nog steeds bij de bezoekers.

Volgens de Nederlandse sportjournalist Niels Dijkhuizen is de werkvergunning van de jonge Serviër pas dinsdag in orde geraakt en hoopt Emmen hem woensdag of donderdag speelgerechtigd te krijgen. Dat zou betekenen dat hij zaterdag zijn debuut kan maken tegen Fortuna Sittard.

Emmen huurt de flankaanvaller tot het einde van het seizoen van Anderlecht.