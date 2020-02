Thoelen is niet van plan revalidatie te overhaasten: "Wie te snel terugkeert, hervalt"

Yannick Thoelen is al onder het mes gegaan en staat voor een maandenlange revalidatie. De doelman van KV Mechelen weet dat hij geduld zal moeten hebben voor hij weer tussen de palen zal staan.

Na de goal die hij slikte tegen AA Gent bleef Thoelen kermend op de grond liggen. Iedereen wist meteen dat het niet goed zat. "Ik voelde dat ik langer dan drie maanden out zou zijn, want ik blijf nooit voor het minste liggen. De eerste drie minuten kon ik mijn been niet strekken van de pijn. Extra zuur was dat er een doelpunt viel uit die fase. Zonder die blessure had ik de vrije trap van Bezus gehad. Ik kon totaal niet afzetten", doet hij zijn verhaal in HBvL.

Thoelen won intussen al informatie in bij spelers die hetzelfde beleefden. “Mijn gedachten gingen meteen naar volgend seizoen. Ik moet een revalidatieperiode van minstens zes maanden in acht nemen. Iedereen die sneller terugkeert, hervalt. Is het niet met dezelfde knie, dan met de andere.”