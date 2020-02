Zou Martinez dit eens moeten overwegen bij eventuele strafschoppen op EK: "Je hebt er al twee gepakt door die wissel"

De hiërarchie bij de Rode Duivels is meer dan duidelijk: Thibaut Courtois is de nummer 1. Simon Mignolet is zijn vervanger. Maar maandagavond in Extra Time werd hem wel een statistiek voorgelegd die Roberto Martinez ook eens kan bekijken.

Mignolet pakt 25 procent van zijn strafschoppen, terwijl Courtois aan 16,6 procent zit. Zo opperde men dat Louis van Gaal ooit Jasper Cillessen voor de strafschopserie op het WK inruilde voor Tim Krul, die Nederland door de strafschoppen hielp. "Psychologisch is het wel heel vervelend voor de tegenstander", vond Gert Verheyen. "Je hebt er al 2 gepakt alleen nog maar met die wissel." Mignolet hield zich diplomatisch. "Ik denk dat elke doelman op dit niveau capabel is om een penalty te stoppen", aldus de doelman van Club Brugge. "Zeker bij de nationale ploeg. Ik zou niet weten waarom er dus gewisseld zou moeten worden."