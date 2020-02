Onvrede bij Anderlecht-fans na beslissing van de club

Anderlecht heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de Geschillencommissie om in de wedstrijd op 7 maart tegen Zulte Waregem de spionkop te sluiten. Dat zorgt voor heel wat onvrede onder de fans.

Anderlecht wil daarmee een signaal geven. Ze zijn het beu om telkens te moeten betalen en boeten voor de supporters die het niet kunnen laten om pyrotechnisch materiaal mee te nemen naar de matchen. Ze weten immers dat het nog erger kan worden, want er hangt hen nog steeds een wedstrijd achter volledig gesloten deuren boven het hoofd na de onlusten in Standard vorig seizoen.

Maar bij de fans is er onbegrip. Zij hadden hun club in beroep willen zien gaan. "Vanwege één idioot die een bommetje wierp, worden er 1.700 fans gestraft", klinkt het. Vooral Mauves Army, de harde supporterskern van Anderlecht, wordt getroffen door de beslissing. Zij zijn de grootste sfeermakers in het stadion, dat zonder hen opvallend stil zou zijn.

Er werden al verschillende mails richting Marc Coucke gestuurd, maar dat is water onder de brug, want de beslissing is al genomen. Er zal nooit voldoende plaats zijn om alle fans te herverdelen in de tribunes, dus zullen velen voor het eerst sinds lang een thuismatch moeten missen.