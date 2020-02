Napoli en Mertens gaan winnen bij Inter én staan met een half been in de Italiaanse bekerfinale

SSC Napoli heeft vanavond een uitstekende zaak gedaan in de strijd om een finaleticket in Italië. Dries Mertens en ploegmaats wonnen met het kleinste verschil bij Internazionale FC.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam er na de rust. Het was Fabian Ruiz die zich tot gevierde Napolitaan kroonde.

Nochtans had het doelpunt - onder meer via een héél bedrijvige Dries Mertens - een pak vroeger kunnen vallen. Bij Inter blonk Romelu Lukaku uit in afwezigheid.

Nu finaleticket?

Partenopei doet zo een uitstekende zaak met het oog op de finale. De terugwedstrijd in Napels wordt begin maart afgewerkt.