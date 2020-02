1A of 1B? Bij Cercle staat continuïteit voorop en daar speelt Storck cruciale factor in

Cercle Brugge greep vorig weekend tegen KV Mechelen zijn laatste strohalm in de degradatiestrijd, maar toch wordt het nog een erg moeilijk verhaal voor de Vereniging om ook volgend seizoen nog in de hoogste klasse van het Belgisch voetbal te kunnen spelen.

Dat weet ook Vincent Goemaere, de nieuwe voorzitter van groen-zwart. "We beseffen best dat 1B nog steeds dichter is dan 1A", zegt hij in Krant van West-Vlaanderen.

Continuïteit

"Samen met de mensen van Monaco tekenen we de toekomst van Cercle uit, of dat nu 1A of 1B wordt. Dat betekent in eerste instantie: zorgen voor continuïteit." Die willen ze in Brugge verkrijgen door een verdere samenwerking met huidig T1 Bernd Storck.

"De gesprekken met Storck en zijn manager zijn al opgestart, Bernd heeft alvast aangegeven te willen blijven. De transfers in januari zijn vooral versterkingen op lange termijn. Spelers als Biancone en Foster integreren moet mogelijk zijn."

Nieuwe TD

Goemaere wil de club ook structureel verder blijven uitbouwen: "We werken aan de scoutingscel, aan de jeugdwerking... En in april of mei moet er een nieuwe technisch directeur komen. Want dit moet duidelijk zijn: we geloven er nog in. Maar als het misloopt, is dit niet het einde van Cercle Brugge!"