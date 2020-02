Samuel Bastien : "Bewezen dat we een ploeg uit de top 6 kunnen kloppen"

Standard haalde het in de Luminus Arena met 1-3 van Racing Genk. De Rouches boeken op die manier een knappe vier op zes, na het gelijkspel tegen Club Brugge eerder deze week.

Standard was duidelijk de betere ploeg en zet met deze zege een grote stap richting POI. "We hebben eindelijk gewonnen tegen een ploeg uit de top 6. Dat is iets wat we toch echt wilden bewijzen. Ik denk dat we een heel goed Standard hebben gezien vandaag en we verdienen de drie punten dan ook", vertelt Samuel Bastien na de wedstrijd.

"Iedereen besefte hoe belangrijk dit duel was. We waren net strijders. Dit is een belangrijke stap richting POI. Net als tegen Club Brugge gingen we vandaag voor elkaar door het vuur. Deze mentaliteit moeten we steeds opbrengen. Dan zijn we tot grote dingen in staat."

Volgend weekend ontvangt Standard Antwerp, waarna de Rouches op bezoek gaan bij Charleroi. "Twee heel moeilijke wedstrijden waarin we op ons best zullen moeten zijn", beseft de middenvelder.