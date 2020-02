STVV-trainer weet waar het probleem zat: "Met deze wind niet echt het beste plan"

Sint-Truiden kwam er niet al te veel aan te pas tegen Cercle Brugge. Vooral aanvallend was het schrijnend wat de Limburgers op hun eigen (kunst)veld lieten zien. Daar ging trainer Milos Kostic mee akkoord.

Kostic zag zijn ploeg te weinig de tactische richtlijnen volgen. "Er was iets mis met onze structuur", merkte hij op. "Zo kan je moeilijk punten pakken. Cercle was beter en de nederlaag is dan ook logisch. Ik hoop dat dit een goeie les zal zijn voor mijn spelers."

Over de mentaliteit kon hij niets zeggen. "Nee, we hebben het niet te licht opgepakt, we deden gewoon de verkeerde dingen. We verloren de bal en speelden met heel veel lange ballen. Met deze wind is dat niet echt het beste plan."