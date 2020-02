Gent reageert op vertrek Verbeke naar Anderlecht, paars-wit laat weten dat Verschueren niet ter discussie staat

Anderlecht heeft zijn organigram nog maar eens gewijzigd/uitgebreid. Bij AA Gent werd Peter Verbeke, de sportief manager, weggehaald. Hij moet bij paars-wit de scouting (beter) uittekenen.

Verbeke staat bekend als een superprofessional. Hij maakte achter de schermen opgang bij Club Brugge, waar Gent hem in 2018 weghaalde. Een aderlating voor de Buffalo's, want Verbeke werd er in alle geledingen van de club geprezen als de man die het zware werk deed achter de schermen. Gent liet echter al weten dat ze zijn vertrek kunnen opvangen.

"KAA Gent neemt akte van het vertrek van sportief manager Peter Verbeke. Ondanks de huidige periode van hoogconjunctuur diende hij na een kort dienstverband deze week zijn ontslag in. De club wil alvast duidelijk maken dat zijn vertrek geenszins betekent dat de nieuw ingeslagen weg bij KAA Gent wordt verlaten en dat het pad naar een verdere professionalisering zowel bij de jeugdwerking als bij de rekrutering van de A-kern wordt aangehouden. Daarvan getuigen onder meer de aanstellingen van TVJO Björn De Neve in april 2019 en van Tim Matthys in oktober 2019", klinkt het.

Bij Anderlecht moet hij een belangrijke rol gaan vervullen. Hoe dat precies in samenwerking met Michael Verschueren gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Wel laat Anderlecht weten dat Verschueren niet ter discussie staat. De aanstelling gebeurde trouwens met volledig medeweten van Verschueren. De besprekingen werden zelfs bij hem thuis gevoerd.